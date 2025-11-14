デビュー40周年イヤー真っ最中のシンガーソングライター・久保田利伸（63歳）が、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」に出場することが決定した。久保田の紅白出場は、1990年以来35年ぶり2回目。今年はべストアルバム「THE BADDEST IV＆Timeless Hits」のリリースに加え、アニメ・CM・ニュース番組など多くのタイアップで賑わいを見せている久保田。現在は35本の全国ツアーを敢行中で、来年はアリーナツアーも予定している。チケッ