ゴジラ初のドラマシリーズ『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2が、2026年2月27日よりApple TVにて世界同時配信開始される。これに先駆け、ファーストルックとティザー映像が解禁された。【動画】キングコング参戦！『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2ティザー映像迫力も存在感もスケールアップしたゴジラと、巨大な怪物（タイタン）たちの戦いを描く、レジェンダリーによる「モンスター・