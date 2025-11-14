三村航輝がスターダストプロモーションに所属することが決定し、『三村航輝カレンダー2026』を12月26日に発売することが発表された。【写真】購入特典はオリジナル生写真（全3種）HMV＆BOOKS online等の特典はシャツスタイルで決めポーズ！2019年7月に芸能界入りしデビュー直後から、甘いルックスと素直で誠実な人柄で多くのファンを惹きつけてきた三村航輝は、柔らかな雰囲気とあどけなさの中に、思わず目を惹く存在感を放