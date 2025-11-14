１２月３１日に予定されるガソリン税の暫定税率の廃止に伴う移行措置として、国が石油元売り業者に支給しているガソリンの補助金が、１３日から１リットルあたり５円増額となりました。ガソリンスタンドの店頭価格は数日から１週間程度かけて値下がりする見通しです。 ガソリン価格を抑える補助金を政府は１３日から、１リットル当たり５円増やして１５円としました。補助金は石油元売り各社に支給されるため店頭価格は数日から１