国分北海道は、静内農業高校と共同開発した「みついし牛キーマカレー」を11月8日から道内の量販店・観光地・道の駅などで発売している。北海道静内農業高校・肉加工研究班の生徒たちが企画し、レシピを考案。乳牛のイメージが強い北海道だが、肉牛の飼養頭数、生産額ともに全国トップを誇る。今回の共同開発では、新ひだか町の特産品「みついし牛」をPRし、地元経済の活性化を図る新たなご当地カレーを開発した。JAみついし