◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第２日（１４日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、前回大会覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）は６１位で出て３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７２と落としたが、予選通過カットライン上の通算３オーバー６１位でホールアウトした。パッティングが不調で、スコアを伸ばせなかった。出だし１番で２・５メー