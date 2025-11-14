国民民主党の榛葉賀津也幹事長は１４日、国会内で会見を開き、中国の薛剣駐大阪総領事のＸ（旧ツイッター）への投稿に苦言を呈した。薛領事は８日に自身のＸで、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁に対し「汚い首は斬ってやる」と投稿し、物議を醸している。榛葉氏は「大阪にいるあの御仁は、毎回こういうこと繰り返すね」と常習性を指摘。投稿自体に対しては「あんまり品のいい発言じゃなかったね。大国なら大国らしく品