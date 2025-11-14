サイバーエージェントは、藤田晋社長（52）が12月12日の定時株主総会及び株主総会後に開催される取締役会をもって退任し、会長に就任する人事を発表した。後任の社長は山内隆裕氏。社長交代は1998年の創業以来、初めてになる。【画像】サイバーエージェント新社長への就任が発表された、山内隆裕氏42歳サイバーエージェントの藤田晋社長©文藝春秋2022年に16名の後継者候補を選抜藤田氏はサイバーエージェントの創業者で