１１月も中旬に差し掛かり宇都宮市の百貨店では１３日、お歳暮の特設売り場が設けられ年末商戦が本格化しています。 １年間、お世話になったあの人に感謝の気持ちを贈る「お歳暮」。宇都宮市にある東武宇都宮百貨店には１３日からお歳暮商品を取り扱う特設会場が設けられ全国から選りすぐりのおよそ７４０点の商品が集まりました。 店によりますと県産品では「地酒」や「とちぎ和牛」、それに「いちご」などが人気だということで