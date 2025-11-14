１４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比９０５円３０銭（１・７７％）安の５万３７６円５３銭だった。３日ぶりに値下がりした。前日の米株式市場では、これまで急騰していたハイテク株が売られたことに加え、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測の後退を受け、主要株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも半導体関連株を中心に値下がりし、日経平均は一時１０００円