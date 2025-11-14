和歌山県橋本市では11月15日〜16日、秋の恒例イベント「まっせ・はしもと 〜柿まつり 2025〜」を開催する。「まっせ・はしもと 〜柿まつり 2025〜」今年の同企画では、市制20周年事業の一環として、イベント全体をパワーアップしての開催となる。屋外では、柿や農産物の販売や、キッチンカーの出店などにより、秋の味覚が楽しめるブースを展開する。昨年度柿販売の様子屋内では、子ども向けイベントや地元歌手のダンスステージ、同