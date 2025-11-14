総務省＝東京・霞が関総務省は14日、全国の自治体が2024年度に受け付けた移住に関する相談が43万3810件だったと発表した。23年度より約2万5千件多く、調査を開始した15年度以降最多。最多更新は4年連続だった。相談イベントの開催など、自治体の積極的な取り組みが要因だと分析している。都道府県別では、自然豊かで、東京へのアクセスも比較的良い長野県が2万5891件で最多だった。福島2万505件、宮崎1万9245件と続いた。一方