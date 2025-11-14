群馬県甘楽郡の施設「こんにゃくパーク」では11月15日〜12月14日、「新芋祭り2025」を開催する。「新芋祭り2025」同企画は、コンニャクイモの収穫シーズンにあわせた恒例イベント。無料バイキングでは、収穫したての新生芋を使った「群馬の生芋糸こんにゃく」による特別メニュー「新生芋しらたきのかき揚げ」のほか、「生芋こんにゃく」と「こんにゃく粉こんにゃく」のそれぞれを使用した「角煮こんにゃく」を提供する。「新生芋し