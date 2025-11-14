栃木県がまとめた１１月９日までの一週間における感染症状況によりますと、定点の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者の数は、千人を超え前の週と比べておよそ２倍に増えました。 県は引き続き感染予防対策を呼びかけています。 １１月３日から９日までの一週間に県内の定点医療機関で確認されたインフルエンザの感染者の数は１１７８人で前の週と比べて５２９人増えました。 １つの医療機関あたりでは２５．０６人とな