NHKは14日、東京・渋谷の同局で、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）出場歌手発表会見を行い、出場歌手39組を発表した。会見後、取材に応じた篠原伸介制作統括は「今年はNHK放送100年の節目もあり、祝祭感のある紅白を作り上げ、視聴者の皆さんに喜んでいただきたい」。その100周年のしかけについては「これから中身を固めていくので未知数」としつつも、「希望では、これまでを彩ってきたコーナーができればとは思