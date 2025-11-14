珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)は11月10日、クリスマス限定ラスクの新商品「キューブラスク12個入 ノエルブラン」(3,240円)を数量限定で発売した。キューブラスク12個入 ノエルブラン「キューブラスク12個入 ノエルブラン」が入っている箱は、帽子箱のような筒形ボックス。クリスマスシーズンの街並みと、そこに暮らす人々の姿を描き、CAFE OHZANのコンセプトでもある"大人可愛い"をイメージしたデザインに仕上げた