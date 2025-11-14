デベロップが群馬県邑楽郡明和町で運営する「HOTEL R9 Premium 川俣駅前」は11月10日から、併設する温泉施設「明和温泉 川俣の湯」の日帰り入浴を開始した。明和温泉 川俣の湯「明和温泉 川俣の湯」は、豊富なミネラルを含む無色透明の天然温泉で、「美肌の湯」として注目されている。男性浴場には高温ドライサウナも完備。大浴場の壁に描かれた富士山の絵は、国内でも数少ない銭湯絵師が手がけた。利用料金は、大人(中学生以上)平