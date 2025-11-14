BTOパソコンメーカーのサイコムは11月14日、直販サイトで「サイコム 冬の特大キャンペーン 2025」を開始した。キャンペーン期間は2026年1月19日まで。サイコム 冬の特大キャンペーン 2025キャンペーン期間中は、PC本体の値引きとして、デュアル水冷PC(G-Master Hydro、Lepton Hydro各モデル)を一律4万円引き、静音PC(Silent Master各モデル)を一律3万円引き、ゲーミングPC(デュアル水冷を除くG-Master各モデル)を一律2万円引きで販