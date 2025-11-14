菜花の里が運営するPERIE MARCHE(ペリエマルシェ)は11月11日〜19日、「パン祭り」をJR西船橋駅構内にて開催する。「パン祭り」(イメージ)同イベントでは、地元・千葉の人気ベーカリーやドーナツ店、パティスリーが集結。定番のパンをはじめ、丁寧に仕上げたドーナツや季節のフルーツを使用したケーキなどが楽しめる。出店店舗は、ドーナツ店「Somali」やフレンチカフェ「Le Cafe du Pommeル カフェ ドゥ ポム」、ベーグル専門店「