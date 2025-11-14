ライクイットは11月10日、新商品「シェルビングシステム」の予約販売を、公式ECサイト「ライクストア」にて開始した。「シェルビングシステム」設置例同商品は、住居空間や生活様式に応じてカスタマイズができるオープンシェルフ。2025年グッドデザイン賞を受賞した。傷が目立ちにくい粉体塗装を施した丈夫なスチールと、ラッカー塗装を施した天然木の棚板を使用した。デザイン性の高い収納用品と組み合わせて使うことで、効率的で