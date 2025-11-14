NTTドコモは、dアカウントメニューのデザインを12月中旬から順次リニューアルする。 リニューアルする内容と日付はたとえば、dアカウントメニュートップ画面が2025年12月中旬、ID変更が2026年1月中旬、連絡先メールアドレス変更が2026年2月中旬となる。 デザイン刷新スケジュール 項目 変更予定日 dアカウントメニュー