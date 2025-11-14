◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第１日（１３日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、メルセデスランキング２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）と木村彩子（こんフェックス）がともに７バーディー、ボギーなしの７アンダー６５をマークし首位発進した。逆転女王の可能性を残してシーズン終盤を迎えた神谷だが「ランキングには全く興味がない。来年も興味がないと思う」