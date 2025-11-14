国民民主党の榛葉賀津也幹事長は１４日、国会内で会見を開き、政府・自民党などと進めている年収の壁問題などについて所感を述べた。榛葉氏は、記者から「１０３万円の壁問題での参院予算委の質疑は、石破政権時代と変わらないようだったが」との質問に「いろんなところで交渉しています。何でも話すわけではないが、このままで終わらないと思います。このままでは終わらない」とわざわざ同じ言葉を繰り返して強調した。その上