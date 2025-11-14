カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１４日、クマ被害に対して、警察官によるライフル駆除が可能になったことを報じた。コメンテーターの立川志らくは、地球は人間だけのものではないと前置きをしつつ「（クマを）駆除するのはかわいそうだっていう人の意見も分かるんだけども、地元に住んでる人にとっては子供の登下校。これを安心して出きないってことになれば、それは駆除するしかしょうが