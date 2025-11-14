JR東海リテイリング・プラスは11月11日から、「日本全国うまいもん巡り旅―東北編―」を、東京駅〜新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」などの店舗で開始した。期間は12月1日まで。牛肉どまん中(11月14日・21日販売)「日本全国うまいもん巡り旅」は、2024年に「北陸編」を開催。今回は第2弾となる。「東北編」では、日にち・店舗限定で東北で人気の駅弁を取り扱うほか、東北のご当地素材を活用したおにぎり・サンドイッチ