国民民主党の榛葉賀津也幹事長は１４日、国会内で会見を開き、高市早苗総理ら参院予算委で質疑した相手についてベタ褒めした。今国会での高市総理への向き合い方について問われた榛葉氏は「高市総理のみならず、片山さつき財務大臣、小泉進次郎防衛大臣、金子恭之国交大臣、木原稔官房長官…。木で鼻をくくった答弁、この業界では“木鼻答弁”とよく言いますが、木鼻答弁が全くないね」と絶賛。「しっかり自分の言葉で答えてく