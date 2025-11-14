◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第1日（2025年11月14日千葉県グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、メルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）と木村彩子（30＝コンフェックス）がともに7バーディー、ボギーなしの7アンダー65をマークし首位に並んだ。永峰咲希（30＝ニトリ）、柏原明日架（29＝富士通）、三ケ島かな（29＝ランテック）、川岸史果（31＝加賀電子）