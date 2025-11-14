女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場することが１４日、発表された。２４年３月に発表した「倍倍ＦＩＧＨＴ！」がＳＮＳで人気を集め、所属事務所の先輩・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＰＥＲと同時に初出場をつかんだ。―出場をどのタイミングで知ったか。村川緋杏（びびあん）「今日の朝呼び出されて『この後紅白の会見です』と言われ、私たちも泣いちゃった