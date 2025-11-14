福岡発祥のダイショーは、焼肉のたれや「味･塩こしょう」でおなじみの調味料メーカーだ。近年は人気ラーメン店とのコラボによる名店監修シリーズのヒットで、鍋つゆ市場に新ジャンルを創出。この好調をうけて増産体制を整え、今年8月から関東工場で新ラインが稼働している。第60期の節目を迎え、松本俊一社長に話を聞いた。◆「ファンを大切にする会社」づくり――入社以来、さまざまな部署を経験されていますね。すべての業務を経