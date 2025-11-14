プロ野球・オリックスは14日、来年2026年2月から行われる春季キャンプの日程を発表しました。日程は2月1日から27日までを予定。そのうち休日は4日、9日、13日、16日、20日、24日の6日間で、25日〜27日はSOKKENスタジアムにて「球春みやざきベースボールゲームズ」の開催が予定されています。キャンプ地は例年同様、宮崎県の宮崎市清武総合運動公園(SOKKENスタジアム、清武第2野球場)と発表されました。なお、参加選手などの詳細は