プロ野球・横浜DeNAベイスターズのアンソニー・ケイ投手（30）が2025年11月13日、自身のインスタグラムを更新。妻・アリッサさん（29）の誕生日を祝福するとともに、2人のウェディングフォトを披露した。「Happy 29th birthday」ケイ投手は、「Happy 29th birthday to my queen ＠alyssakay._」とのコメントを添えて、妻・アリッサさんの29歳の誕生日を祝福。そして、誕生日にちなんでだろう、ウェディングドレス姿のアリッサさん