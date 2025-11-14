防府競輪場のF2「JPF杯」が開幕した。6Rのガールズは松本詩乃（26＝東京）が快勝。6番手から早めにスパートをかけたところ、林真奈美も同時に動き、松本は林の後ろへ。しっかりと脚をため、直線でグッと前に出た。「1周行きたいと思っていたが、うまく林さんの後ろに入れた」と頭脳プレーを解説。防府バンクは初めてだったが、それを感じさせない技術力が光った。今節はガールズの競走得点最上位。つまりはシリーズリーダ