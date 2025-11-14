牛乳石鹸初のフェムテックブランド「&fem（アンドフェム）」が、デリケートゾーンケアをもっと身近に感じられる新WEB動画広告を公開しました。映像はNHK朝ドラ「虎に翼」のオープニングで話題を呼んだシシヤマザキさんが監修し、楽曲はセントチヒロ・チッチさんが担当。柔らかく自由な世界観の中で、キャラクターたちが“毎日のケア”として自然にケアする姿が描かれています。初心者でも始めやすいア