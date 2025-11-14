第1子となる女児が誕生したことを発表した米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手のインスタグラム【ロサンゼルス共同】パパでも「MVP」―。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平（31）は13日、父親になってから初めて最優秀選手（MVP）に選ばれた。昨年2月に妻真美子さんとの結婚を発表し、今年4月に第1子の長女が誕生。私生活を充実させながら、仕事の野球で結果を残し「家族のサポートもあって、極力グラウンドに集中できる環境も