東京証券取引所14日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日の米国市場で主な株価指数が大幅に下落したのを受けて、値がさの半導体関連銘柄を中心に売り注文が広がった。終値は前日比905円30銭安の5万376円53銭。東証株価指数（TOPIX）は21.91ポイント安の3359.81。出来高は約25億4462万株だった。