女優北川景子（39）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。役作りの苦労をにじませた。北川は自身が出演する映画「未来」の公開情報をリポスト。その上で「『未来』『ナイトフラワー』『あなたを奪ったその日から』『ばけばけ』の順で昨年の秋から一年以上やつれてるor貧しくて食べられない母親をやってます…」と演じた役柄について語り、「そんな訳でずっと痩せてます」と明かした。また「ばけばけ終わったら色々食べよう〜」