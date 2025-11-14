お笑いコンビ、オアシズの光浦靖子（54）が14日、金曜パートナーを務める文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜午前11時30分）に出演。AIチャットサービス「チャットGPT」について語った。光浦は「海外に住んでるけど英語が全然ダメなんですよ。だから英語の勉強でYouTubeとか毎日、毎日見てるわけ」と明かした。そして、チャットGPTに頼むとクイズを出してくれると知り「音声もあるじゃん、私、聞き取りがダメな