OWVとOCTPATHが、初のコラボレーション楽曲「TWO THRONE」を11月17日に配信リリースする。 （関連：OWV、8作目シングル『BREMEN』で初の首位獲得独自の道切り拓く4人の心意気） 本楽曲は、11月15日23時より放送のOWV 佐野文哉のレギュラーラジオ番組『OWV 佐野文哉 Saturday Summit』（FM FUJI）にて1コーラスを最速オンエア。当日は、OCTPATHの古瀬直輝と海帆がゲスト出演する。 また、12月13