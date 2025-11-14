ロッテは14日、15日に行われる広島との練習試合に吉川悠斗が先発すると発表した。吉川は球団を通じて「ここまでいい感じで来ています。前の紅白戦でもいい感じでした。自分の持ち味はストレート。ストレート中心というか、今のストレートの状態を実戦の中で見ることが出来ればと思っています」とコメント。吉川は今季途中に支配下選手登録を掴み取り、2試合・9回を投げ、1勝0敗、防御率6.00だった。