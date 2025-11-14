福岡県教育委員会は13日、勤務後に飲酒しながら運転したとして、飯塚市立中の男性教諭（55）を懲戒免職処分にしたと発表した。教諭は7月9日夜、学校から自宅に帰る途中に500ミリリットル入り発泡酒4本を購入。自家用車を運転しながら3本半ほど飲み、立ち寄ったコンビニの駐車場で警察官から職務質問され、道交法違反（酒気帯び運転）容疑で摘発されたという。