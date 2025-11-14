イーソル [東証Ｓ] が11月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比55.5％減の3.9億円に大きく落ち込み、通期計画の9.4億円に対する進捗率は42.0％にとどまり、5年平均の70.4％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の5.4億円に急拡大する計算になる。