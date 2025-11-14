MLBアワードが日本時間14日に行われ、ドジャースのムーキー・ベッツ選手が司会を務めました。コメディアンのロイ・ウッドjr.さんに紹介され登場したベッツ選手はドジャースブルーのスーツで登場。腕にはワールドシリーズのトロフィーを持っています。しかし司会をするには少し場所を取るので、チームメートのウィル・スミス選手に手渡しトロフィーからマイクに持ち替えました。さらにベッツ選手は、最も活躍した指名打者に贈られる