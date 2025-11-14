西武・炭谷銀仁朗捕手（38）が14日までに自身のインスタグラムを更新。今季通算2000安打を達成した楽天・浅村栄斗内野手（35）を西武時代の仲間で祝福した写真などをアップした。参加したのは自身と浅村に加え西武・中村剛也内野手、栗山巧外野手、外崎修汰内野手と、楽天の岸孝之投手の計6人。浅村は18年まで、岸は16年まで西武でプレーし、ともにFAで楽天に移籍した。記念のケーキを囲んで笑顔を見せる写真や、夜景を