12日、米インディアナ州で開かれたイベントで演説するヘグセス国防長官（AP＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は13日、X（旧ツイッター）で、西半球からの麻薬密輸組織の排除を目的とした軍事作戦を発表した。「南方のやり作戦」と名付け「麻薬テロリストを取り除き、米国民を死に至らしめている薬物から本土を守る」と強調した。作戦の詳細は明らかにしていない。中南米やカリブ海を担当する南方軍と、統合任務部