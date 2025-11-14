大阪・関西万博会場＝大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博の会場跡地を巡り、開発参画を目指す民間事業者が2030年代前半にエンターテインメント施設を開業する構想であることが14日分かった。30年秋開業予定のカジノを含む統合型リゾート施設（IR）と併せて、大阪市此花区の人工島・夢洲の活性化につなげる。万博閉幕から1カ月が過ぎ、来春の開発事業者の募集に向けた検討が本格化しそうだ。会場跡地では、大阪府市が開発方針の