俳優の舘ひろしが１４日、東京・中央区にある東映株式会社本社で主演映画「港のひかり」（藤井道人監督、同日公開）の公開を記念した、おはぎセレモニーを行った。東映と長年にわたり数々の作品を共にしてきた関係がある舘は、かつて石原軍団が関係者に配ってきたおはぎを差し入れ。トウ（１０）エイ（８）にちなみ１０８個のおはぎを持参した。本社では京橋に移転以降、初訪問となった舘を一目見ようと社員約２００名が集結。