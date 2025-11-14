日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が１４日、日本ハム時代の教え子で、ドジャース・大谷の３年連続ＭＶＰを祝福した。千葉・鎌ケ谷の２軍施設で取材に応じ、「やっと第一歩踏み出したなって感じ。今回は途中だったけど、やっぱやっと本質に戻った。二刀流に戻った形でのＭＶＰなので、勝ち星とか、ピッチャーでたくさん貢献できるとかはしてないけども、あれが彼の普通。普通に戻った。二刀流やって