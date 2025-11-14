３年連続４度目のＭＶＰを受賞したドジャース大谷翔平投手（３１）に中東からも祝福の声が寄せられた。カタールのドーハに拠点を置く国営衛星放送のテレビ局「アルジャジーラ」は１４日、ＭＬＢのＭＶＰ発表を速報し「大谷翔平の偉大さが改めて証明された」と伝えた。ナ・リーグの大谷とともにア・リーグではライバルであるヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が選出されたことにも触れ「大谷とジャッジは、同じシー