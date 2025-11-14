ことでん（資料） ことでん（高松琴平電気鉄道）によりますと、14日午後0時35分ごろ、志度線上り線の2両編成の列車が松島二丁目駅に到着後、ブレーキの不具合で運行できなくなりました。 列車には乗客と乗員合わせて約80人がいましたが、けがはありませんでした。 ことでんは、瓦町駅と春日川駅の間で運転を見合わせましたが、故障車両を引っ張る別の車両が約30分後に到着し、運転を再開しました。 このトラブ