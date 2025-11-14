岡山県玉野市で行われた訓練 林野火災を防ぐための訓練が14日、岡山県玉野市で行われました。 （記者リポート）「林野火災の訓練が行われる公園です。対応力を高めるために隊員には出火場所などが知らされていません。あの辺りで火事が起こる想定です」 秋の火災予防運動にあわせ玉野市消防本部が毎年行っている訓練で、消防車両5台と消防隊員約30人が出動しました。 隊員は出火場所を確認すると、近く